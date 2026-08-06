Aos 43 anos, Alinne Moraes retorna à telinha com uma nova vilã, tipo de personagem que já interpretou com sucesso em papéis como o de Silvia, de "Duas Caras". Agora, em "Por Você" - próxima novela das 19 horas da TV Globo, ela vive Vanessa, médica que utiliza sua posição administrativa em um hospital particular para destilar preconceitos contra a protagonista Bela (Sheron Menezzes). “Ela [Vanessa] é elitista, racista. Ela deveria estar presa, né?”, comenta.\nA caracterização da personagem foi planejada para reforçar essa imagem de privilégio, com cabelos sempre muito bem estruturados, unhas e batom vermelhos, além de uma maquiagem pesada. A artista explica que sua personagem utiliza a própria aparência e vaidade para marcar diferenças sociais e reforçar preconceitos.\n“Acho que a personagem acaba tentando esfregar a branquitude na cara da Bela. E ela acha que a afeta”, diz.