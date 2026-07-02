A programação de shows da Romaria do Divino Pai Eterno 2026, em Trindade, se encerra neste fim de semana com atrações especiais, reunindo artistas sertanejos de diferentes gerações. Hoje, a cantora Ana Castela sobe ao palco do Carreiródromo, às 21 horas. Amanhã, no mesmo horário, será a vez do veterano Daniel.\nAos 22 anos, a Boiadeira simboliza a força da nova geração e vive um dos momentos mais importantes da carreira - após lançar o seu novo álbum "Fire Arena". “É uma honra muito grande. A fé sempre fez parte da minha vida e da minha família, então cantar em um evento tão importante como a Romaria do Divino Pai Eterno tem um significado muito especial”, diz a cantora.\nAlém dos shows, Ana Castela também passou a investir em projetos na TV, incluindo a participação na novela "Coração Acelerado" e em novos formatos de conteúdo. Em maio deste ano, ela foi uma das principais atrações da Pecuária de Goiânia, reunindo cerca de 75 mil pessoas.