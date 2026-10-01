Ana Paula Renault foi a convidada da estreia do programa "Blogueirinha Entrevista", no início da semana. Na ocasião, a vencedora do BBB 26 falou sobre o afastamento de Milena, participante com quem ela criou uma amizade no confinamento. Durante a entrevista, a Blogueirinha perguntou em que momento Ana Paula teria decidido parar de responder a maior aliada no jogo, algo que a jornalista negou ter acontecido.\n“Isso nunca aconteceu. A gente viveu algo muito intenso e eu respeito muito o que a gente viveu. A gente realmente teve uma conexão altamente genuína durante o programa. As pessoas assistiram”, disse. “Ela sabe o que viveu e eu sei o que a gente viveu. Eu prefiro não espetacularizar relações”, afirmou.\n“A gente sai com uma série de compromissos e não dá. Não consegui me encontrar direito nem com as minhas irmãs, para se ter uma ideia”, acrescentou, após a Bloguerinha insistir no assunto.