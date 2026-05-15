Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault (Vinícius Mochizuki / Gshow)\nCampeã do BBB 26, Ana Paula Renault foi convidada pela diretora Amora Mautner para uma participação em "Quem Ama Cuida", nova novela das 21 horas da Globo/TV Anhanguera. O convite foi oficializado nesta semana e seria para capítulos mais adiantados da trama.\nAna deve integrar um núcleo da família Brandão e deve participar de um concurso de dança ao lado da atriz Flávia Alessandra. A jornalista brincou sobre a trama falando que não sabe “nem andar em linha reta”. Sua presença foi defendida pela diretora com base em seu apelo popular.\nKylie Jenner revela que segunda gravidez foi 'traumática'\nRafa Kalimann diz que induziu parto para garantir presença de Nattan\nLarissa Manoela revela que quase morreu ao gravar novela\nEsta não será a primeira experiência de Ana Paula em novelas. Em 2016, ela atuou em "Haja Coração", onde contracenou com a atriz Ellen Rocche.