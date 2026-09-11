Ana Paula Siebert, de 38 anos, falou sobre a importância de sua independência financeira. Casada com Roberto Justus, de 71 anos, a modelo acredita que cada mulher deve fazer o que acha melhor para si. A afirmação foi feita após ela ser questionada por um seguidor do Instagram, se é submissa ao marido. O casal tem Vicky, de 6 anos de idade.\n“O que que eu, Ana Paula, penso hoje como mulher: eu trabalho, vocês sabem que eu sou independente e que eu tenho isso como um pilar muito importante na minha vida”, declarou.\n“Acho que a coisa mais importante, seja homem ou seja mulher, é poder fazer o que faz sentido para si”, disse a loira.\nSiebert também falou sobre como o assunto se insere em sua vida atualmente. “A Ana Paula hoje quer trabalhar e ter a sua independência, de vida, sua independência financeira, eu quero poder estar onde eu estou hoje, que estou muito feliz. Eu quero poder tomar as minhas decisões... Não existe fórmula perfeita! Não é só sobre dinheiro, é uma mulher buscar informação, é uma mulher saber onde ela quer estar, como ela quer estar, e estudar”, reforçou.