Empresária e figurinha carimbada no carnaval brasileiro, Andrea de Andrade, de 39 anos, revela que dá uma pausa da dieta para aproveitar as festas de fim de ano, mas tudo com equilíbrio, sem “meter o pé na jaca”.\n“Nessa época me permito. Vou comer e beber tudo que sinto vontade. Sem culpa ou neuras. É uma ‘férias da preparação’ para o carnaval 2026. Gosto de curtir esse momento. Caso precise apertar a dieta será apenas em janeiro”, comenta ela, que malha pesado e em 2026 será rainha de bateria da Porto da Pedra.\n“Mesmo sem essa preocupação de ganhar uns quilos extras, eu sigo algumas estratégias, como ter uma alimentação normal durante o dia. Não dá para ficar em jejum e deixar tudo para ceia, porque a fome vai ser muita, levando ao exagero. Na hora da ceia tem que comer e beber devagar. Outra dica é comer também alimentos ricos em proteínas da ceia, como frango e peru para aumentar a saciedade”, ressalta.