Mãe de dois meninos, frutos da relação com o cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita revelou que está tentando engravidar novamente. A modelo e influenciadora goiana, de 37 anos, revelou que o desejo de ampliar a família tem trazido alguns impactos, especialmente relacionados à saúde da pele.\nPor estar tentando uma gestação, a loira precisou suspender o uso de diversos produtos e medicamentos, o que acabou agravando quadros de acne e vermelhidão. Em aparição nas redes sociais, Andressa surgiu sem maquiagem e falou abertamente sobre como a situação tem afetado sua autoestima. “É um processo que precisa ser vivido, mas mexe bastante com a minha confiança”, disse.\nSegundo ela, a decisão de engravidar envolveu mudanças hormonais recentes, como a retirada do DIU – sigla para Dispositivo IntraUterino, que é um objeto inserido no útero para prevenir gravidez. Além disso, ela interrompeu o uso de anticoncepcional. A gata detalhou ainda que as reações apareceram no colo e se espalharam pelo rosto e pescoço.