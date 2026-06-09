Uma mudança importante marcou os bastidores da carreira de Angélica, de 52 anos. A apresentadora não faz mais parte da ViU, agência responsável pela representação comercial de talentos da Globo. A relação durou só sete meses e acabou em maio, não sendo renovado. Dessa forma, a apresentadora junto a uma representante própria tenta negociar ações publicitárias para a Copa do Mundo 2026.\nApesar do encerramento da parceria comercial, isso não significa um rompimento definitivo entre Angélica e a Globo. A loira pode aparecer em novos projetos, como no programa "50 & Uns" e no "Angélica ao Vivo", do GNT.\n“Eu trabalho desde os 4 anos. Cresci diante das câmeras, fui me descobrindo enquanto as pessoas também me descobriam. A exposição nunca foi algo que aconteceu depois, ela sempre esteve presente. Faz parte da minha história”, avalia a artista, que ficou famosa ao vencer o concurso "A Criança Mais Bonita do Brasil" no Cassino do Chacrinha.