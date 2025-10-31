Angélica, de 52 anos, fez um desabafo contundente durante o programa Angélica Ao Vivo, exibido na quinta-feira (30) no canal GNT, após ver seu nome envolvido em rumores sobre uma suposta harmonização facial.\n“Fiquei sabendo pelas redes sociais que eu tinha feito harmonização facial. Pois é, vou aproveitar para falar disso”, disse ao lado de Xuxa, 62, e Milton Cunha, 63, convidados da edição.\nAngélica negou o procedimento e aproveitou para refletir sobre o julgamento constante enfrentado pelas mulheres, especialmente as de sua faixa etária. “Não, eu não fiz. Poderia ter feito, por que não? Sou uma mulher de 52 anos, com o privilégio de poder me cuidar, e não escondo isso de ninguém. O que me espanta é abrir as redes e ver, todo santo dia, mulher sendo analisada”, afirmou.\nA apresentadora criticou o duplo padrão imposto à aparência feminina: “Ou você é criticada porque envelheceu, ou porque não está tão velha quanto as pessoas esperam. Isso é um saco. Pronto, desabafei.”