Angelina Jolie, de 51 anos, refletiu sobre a morte, a saúde e a criação dos filhos ao comentar o lançamento de seu novo filme, "Vidas Entrelaçadas" – no longa sua personagem recebe o diagnóstico de câncer de mama.\nEm entrevista à revista Variety, a atriz revelou que, pelo histórico de câncer em sua família, cresceu sem acreditar que teria uma vida longa e afirmou que educa os seis filhos “preparando-os para sua ausência”.\nA atriz perdeu a mãe e a avó para a doença e, em 2013, passou por uma mastectomia dupla preventiva após descobrir que é portadora do gene BRCA1, que aumenta o risco de desenvolver câncer de mama e ovário.\n“É muito impactante perceber que todos nós vamos morrer e que não estamos aqui para sempre. Acho que, por perder minha mãe jovem e nunca ter conhecido minha avó, nunca vivi com a sensação de que teria uma vida longa”, afirmou.