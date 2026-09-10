A cantora Anitta decidiu aumentar a dimensão de sua temporada de pré-carnaval. A carioca anunciou uma edição especial dos Ensaios da Anitta no Rio de Janeiro, que terá 12 horas de duração.\nO evento está marcado para o dia 24 de janeiro, no Parque Olímpico, na zona sudoeste do Rio. Segundo a gata, a proposta é realizar o “maior ensaio de carnaval de todos os tempos”.\n“Os ‘Ensaios’ vêm crescendo ano após ano. Então vejo esse megaevento como uma celebração de todos esses anos de festa e folia com os meus fãs”, afirmou. “Escolhemos o Parque Olímpico exatamente para comportar a grandiosidade do que queremos proporcionar para o público. Vai ser lindo!”, completou.\nA programação prevê seis horas de apresentações no palco, incluindo participações especiais que ainda devem ser anunciadas. Antes disso, o público também terá um “esquenta” comandado por DJs conhecidos pelos frequentadores dos eventos da cantora carioca.