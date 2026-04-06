A cantora Anitta, de 33 anos, anunciou que vai lançar uma música com a colombiana Shakira. "Choka Choka" vai integrar o próximo álbum da brasileira, "Equilibrivm", previsto para ser lançado no dia 16 deste mês.\nA canção, que será lançada nesta quinta (9), marca uma parceria inédita e muito pedida pelos fãs de ambas. Embora Anitta já tenha participado de um clipe de Shakira, "Soltera" (2024), esta será a primeira vez que elas gravam uma faixa juntas.\nO anúncio despertou especulações sobre uma possível participação de Anitta no megashow que Shakira fará na praia de Copacabana (RJ) no mês que vem. Gratuito, o evento vem depois de edições com Lady Gaga e a rainha do pop Madonna.\n"Equilibrivm", seu novo álbum, deve trazer música pop, funk e letras voltadas a espiritualidade e ao bem-estar.\nNo domingo (5), a artista carioca apresentou pela primeira vez o single "Meia Noite" no palco do "Domingão" A canção com referências ao candomblé, religião dela, foi criticada nas redes sociais. Após a apresentação Anitta compartilhou um texto sobre intolerância religiosa em suas redes sociais.