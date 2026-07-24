A cantora Anitta, de 33 anos, lançou oficialmente Equilibrium - Parte II, na noite de quinta-feira (23). O novo álbum da artista carioca é continuação do trabalho lançado em abril e está sendo aclamado.\nO nono disco de estúdio da carioca reúne participações de nomes consagrados da música brasileira como Maria Bethânia, Alceu Valença, Mart’nália, Mestrinho, MC Tha e outros artistas. O álbum tem como eixo temas ligados ao amor, à espiritualidade e à ancestralidade.\nMaria Bethânia, que participa da faixa Ogum Me Rodeia, celebrou o lançamento e parabenizou Anitta: “Assisti à apresentação e aplaudi cada elemento, cada vestuário, encenação, enfeites, criação geral e performances... Sucesso!”, escreveu a veterana.\nCom repertório predominantemente em português (a única exceção é uma versão em espanhol de Azul, de Djavan), o trabalho aposta em influências da MPB e passeia por ritmos como samba, bossa nova, forró, reggae e funk. O lançamento também é acompanhado por um curta-metragem musical inspirado nas novas faixas.