A MTV anunciou nesta terça-feira (18) a lista de indicados para o Video Music Awards (VMA), sua maior premiação. Além de artistas como Madonna, Taylor Swift e Ariana Grande, a brasileira Anitta ganha espaço e busca o tetra.\nA cantora foi indicada na categoria de melhor vídeo latino pelo clipe de Choka Choka, feat com Shakira. Ela tem concorrência de peso com nomes como Rosalía, Bad Bunny e a própria Shakira, com Dai Dai. Anitta venceu o VMA nas três vezes que concorreu, em 2022, 2023 e 2024, e é até hoje a única brasileira a vencer a premiação.\nA cantora também está de volta à Marquês de Sapucaí, será a nova rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2027. O anúncio oficial está previsto para o próximo sábado (22).\nAmada pelo público desde 2013, quando lançou o hit “Show das Poderosas”, Anitta confessou recentemente, durante conversa com Cissa Guimarães no programa “Sem Censura” (TV Brasil), que ainda não tem dimensão do tamanho de seu sucesso. “Eu sinto que completei uma etapa que eu prometi a mim e ao meu público que faria”.