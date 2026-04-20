Anitta afirmou que não faz música pensando em algumas pessoas: os conservadores. A cantora, que lançou na última quinta-feira (16) o álbum Equilibrium, disse que essas pessoas não estão interessadas no trabalho dela, somente “se for para ganhar engajamento, falar mal ou ganhar alguma vantagem”.\nO novo projeto faz referências à espiritualidade de maneira plural, incluindo referências das religiões de matriz africana e do hinduísmo.\n“Não teria porque eu pensar nessas pessoas, mesmo que elas estejam me atacando”, disse em coletiva à imprensa. “Vejo como uma coisa completamente indiferente e irrelevante na minha vida. Não são eles que vão ao meu show, não são eles que compram meu ingresso. Então não teria porque eu acordar e fazer qualquer coisa na minha vida pensando nessas pessoas”, completa.\nApesar de tratar da espiritualidade, Anitta disse que Equilibrium não é um disco sobre religião. “É sobre um estado de espírito, sobre coisas que eu acredito não apenas no sentido religioso... A gente pode encontrar respostas em vários lugares, não só em uma religião.”