(Divulgação / NOSSO)
Aos 32 anos, Anitta abriu o jogo sobre sua atribulada carreira. Focada no mercado internacional, a artista carioca diz que irá rodar o Brasil em 2026 com o "Ensaios". Segundo ela, o evento terá início antes do carnaval 2026, será uma pré-folia, que passará por diversos estados do País. Entre os locais já confirmados estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e Pernambuco. Em breve mais destinos devem ser anunciados.
A edição deste ano foi intitulada "Cosmos". "Vai ter muito signo, planetas, sol, estrelas, chakras e pedras... O desafio desse ano vai ser entregar todos esses looks, pedrarias, correntes de forma que eu consiga dançar", divertiu-se a artista.