Anne poderá ser vestia nas telonas na sequência de "O Diabo Veste Prada" (Divulgação/BVLGARI)\nA bordo de um deslumbrante vestido Valentino com estampa floral, Anne Hathaway apresentou os prêmios de Melhor Figurino e Maquiagem no Oscar, no último domingo (15), ao lado de Anna Wintour.\nEm um vídeo publicado nas redes no início da semana, a atriz revelou o truque feito pelo seu cabeleireiro, Orlando Pita, para levantar o olhar e “parecer mais acordada” na cerimônia.\nIsabelle Nassar reforça elenco de 'Coração Acelerado'\nErika Januza comemora negros em papéis de destaque\nAlice Carvalho começa a gravar filme sobre Marta\nEle consiste em fazer duas minis tranças na altura dos olhos e puxá-las para trás. Em seguida, o profissional esconde as tranças com o penteado.\n“E tcharam: você parece um pouco mais acordada! Traz vida ao olhar”, disse a artista, de 43 anos. “Esse é o truque”, revela a atriz.