A argentina e ex-BBB, Antonela Avellaneda promete tatuar a bandeira da Argentina caso a seleção vença a Espanha na final da Copa do Mundo, amanhã. Morando no Brasil há cerca de 20 anos, a modelo afirma que o título seria uma oportunidade de marcar definitivamente na pele o orgulho pelo país onde nasceu.\nAntonela, que ficou conhecida ao participar do BBB 4, acompanhou a seleção argentina durante toda a competição e não escondeu a torcida, mesmo sendo casada com um brasileiro.\n“Eu amo o Brasil e construí minha vida aqui, mas sou argentina e a seleção está no meu coração. Chegar a mais uma final é uma emoção enorme para quem nasceu no país e acompanha o futebol desde criança”, afirma a loira que tem 43 anos.\n“Se a Argentina ganhar, vou tatuar a bandeira. Ainda vou escolher o lugar e o desenho, mas quero carregar essa conquista comigo para o resto da vida”, diz.