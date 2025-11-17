A escorpiana Nicole Bahls está muito feliz com a chegada dos 40 anos. A influenciadora comemorou mais um aniversário no último sábado (15), no seu sítio em Itaboraí, no Rio de Janeiro.\n“Agora vou poder falar ‘Meu Deus, vou ser uma quarentona!’. Estou superfeliz... Sou muito grata pelo amadurecimento e sempre vou abraçar cada etapa da minha vida como tem que ser”, reforça Bahls.\nA gata, que esteve no "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", afirma que o quadro reforçou sua autoconfiança. “O Dança me ensinou que eu sou capaz não só de dançar, mas de me superar. Foi um divisor de águas na minha vida... Eu amei”, diz.\nApresentadora, humorista e influenciadora, Nicole revela que tem como um sonho profissional ainda não realizado participar da Mensagem de Fim de Ano da Globo e ser atriz de novelas. “Quem sabe uma hora acontece? Mas tem que ser um papel menorzinho, para eu ir pegando, me ambientando. Nunca posso dar o passo maior que a perna, eu sou muito pequena, ainda. Tenho muito o que aprender, muita água para correr. Estou aberta para pegar experiências”, reflete.