(Divulgação/Constance Calçados)\nAretha Amador descobriu muito cedo que sua verdadeira paixão estava na interpretação. Mesmo sem entender o que era ser atriz, ainda criança já criava histórias, inventava cenas e transformava espaço da casa em palco. Hoje, aos 20 anos, mantém o mesmo brilho no olhar quando fala sobre o cinema, que considera o destino natural da carreira que vem construindo.\n“Desde muito nova eu já criava mundos na minha cabeça. Eu não sabia explicar, só sabia que precisava transformar aquilo em alguma coisa. Com o tempo, percebi que era o meu sonho tomando forma. Quando estudo ou interpreto, sinto uma paz e uma alegria que não encontro em nenhum outro lugar”, relata ela.\nO incentivo dos pais, o cantor e ex BBB Rodriguinho e Nanah Damasceno, sempre foi fundamental. “Quero seguir construindo minha carreira do meu jeito, com cuidado e dedicação. E ter meus pais comigo desde o começo, acreditando nas minhas escolhas, é uma das maiores forças que carrego comigo. Às vezes olho para aquela menina de 3 anos inventando histórias sozinha e penso que estou exatamente onde ela sempre quis estar”, completa a jovem.