A despedida da turnê Eternal Sunshine foi marcada por lágrimas para Ariana Grande. Aos 33 anos, a cantora se emocionou durante o último show da série de apresentações, realizado na noite de terça-feira (1º), em Londres, ao falar sobre o carinho recebido do público ao longo dos meses de estrada.\nDiante dos fãs, Ariana tentou controlar a emoção antes de agradecer. “Esta foi uma das experiências mais lindas e extraordinárias da minha vida, e só quero expressar minha gratidão sem cair no choro completamente”.\nA artista continuou falando sobre o significado daquele momento e disse que pretende levar as lembranças da turnê consigo. “Mas, de verdade, obrigada do fundo do meu coração. Foi tão especial, e vou guardar essa experiência com muito carinho para sempre”, declarou.\nAriana destacou o empenho dos fãs durante os shows e citou as diferentes formas de demonstração de carinho que recebeu ao longo da turnê, como mensagens, fantasias, figurinos e maquiagens inspiradas na artista.