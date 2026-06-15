A influenciadora Ary Mirelle, de 24 anos, disse que quer aumentar a família com o cantor João Gomes, de 23 anos. Ela que já é mãe de Jorge, de dois anos, e Joaquim, de nove meses, disse que deseja ter apenas mais um filho no futuro.\nNos Stories do Instagram, Ary mostrou a tatuagem feita em homenagem aos meninos e explicou que pensou em uma futura expansão da família. “Quando fiz essa, pedi para a menina deixar um espacinho embaixo de Quinquinho para o(a) próximo(a) neném”, adiantou.\n“Estou preparando meu corpo para ele(a)”, disse Ary. “Quando eu estiver bem fitness, aí eu quero. Quando Joaquim tiver uns 2 ou 3 anos. Daí eu paro, só quero os três”, brincou.\nCleo relembra lado ruim da fama com sucesso de Lurdinha\nJennifer Lopez diz que filme brasileiro mudou sua vida\nMariana Sena usa experiência pessoal para compor personagem