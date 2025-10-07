A atriz Barbara Reis completa 15 anos de carreira artística e segue com a vida profissional movimentadíssima. Ela está prestes a voltar ao horário nobre da Globo, em "Três Graças", de Aguinaldo Silva, que estreia no dia de seu aniversário, 20 de outubro.\nA chegada dos 36 anos marca um período fabuloso na vida da artista. Além da novela, ela estreia nos bastidores como uma das produtoras do espetáculo "Limítrofe", em cartaz no Rio de Janeiro. O projeto ainda inaugura sua parceria profissional com o marido, o ator Raphael Najan.\n“Tenho aprendido muito nesse processo e passei a valorizar ainda mais o trabalho de produção. Não é fácil se produzir, especialmente sem patrocínio... Trabalhar em conjunto tem sido restaurador porque nos apoiamos tanto artisticamente quanto emocionalmente”, diz.\nDepois de protagonizar "Terra e Paixão", em 2023, Barbara volta às telinhas como Lena, uma mulher rica e bem-sucedida, casada com Herculano (Leandro Lima). “O que mais me chama a atenção na Lena é a determinação e a coragem com que ela enfrenta os desafios. Destaco também sua humanidade, com fragilidades e contradições que a tornam muito real”, adianta.