Com mais de 860 mil seguidores, Bárbara Reis, de 36 anos, costuma mostrar sua rotina pelas redes sociais. No início desta semana, entretanto, ela surpreendeu a todos ao detalhar a cirurgia que fez nas pernas há pouco menos de dois meses. A atriz operou para tratar os efeitos do lipedema, uma doença crônica que causa um acúmulo desproporcional de gordura. A artista contou que escondia seu corpo por vergonha e mostrou que chorou após ver o resultado.\n“Eu não sei explicar o que senti. Eu só sabia chorar de alegria e emoção. Não coube dentro de mim. Eu transbordei. As pernas que eu sonhei por tantos anos estavam ali. E a certeza de que fiz a melhor escolha da minha vida também estava... Foi um daqueles momentos que a gente guarda para sempre no coração. Ver a musculatura projetada quando ela sempre esteve escondida pelo lipedema, o contorno das coxas e canelas. Meu Deus. Um sonho”, disse ela ao compartilhar um antes e depois das pernas.