Atualmente com 27 anos, Bella Campos revelou que nem sempre acreditou em si e achava que não faria sucesso na carreira como atriz.\n“Esse universo era distante para mim porque era a realidade na qual eu vivia. Eu trabalhava em um café, dentro de um teatro. E as pessoas perguntavam se eu era atriz. Eu não era. Mas a partir desse momento comecei a modelar. Fui fazer um comercial e achei incrível isso de vestir um figurino, eu era uma noiva. Eu quis fazer mais e fui para São Paulo para estudar atuação”, relembra.\nNatural de Mato Grosso, Bella lembra que antes de brilhar como Maria de Fátima, no remake da novela Vale Tudo, deu vida a Muda, de Pantanal. A partir dessa personagem, algo mudou.\n“Veio uma esperança dentro de mim. Até então, achava que era um universo onde eu não caberia e, de repente, comecei a acreditar nele. Logo depois, começaram os testes para Pantanal. Achei que fazia muito sentido fazer parte da novela porque Pantanal faz parte de Mato Grosso, e eu tomava banho no Rio Negro, onde depois fui mordida por um jacaré. Foi muito especial quando consegui, acabou que passei para a Muda”, afirma.