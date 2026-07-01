A escola de samba Unidos do Viradouro revelou na tarde desta quarta (1º) sua nova Rainha de Bateria: Bellinha Delfim, de 28 anos. Ela irá substituir a atriz Juliana Paes no carnaval de 2027.\nO anúncio foi divulgado horas depois de a agremiação ter feito uma postagem nas redes sociais com a pergunta “Quem será?”. “Sou a rainha de bateria da Unidos do Viradouro e do Mestre Ciça”, comemorou Bellinha.\nBailarina profissional, a gata faz parte do corpo de baile do programa "Domingão com Huck" (TV Globo) e chegou a atuar em quadros como Batalha do LipSync. Paralelamente, atua como estilista e CEO do Delfim Atelier. “Hoje, meu coração transborda de gratidão, responsabilidade e amor. Só tenho a agradecer”, afirmou Bellinha.\nNas redes sociais, a musa foi parabenizada por fãs, amigos e diversos famosos, como Pocah e Giovanna Lancellotti. O perfil da atração comandada por Luciano Huck também celebrou a conquista. “Estaremos sempre torcendo por você! Voa! Boa sorte, da Família Domingão”, escreveram.