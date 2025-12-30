Beyoncé é, oficialmente, bilionária, segundo a revista Forbes. A cantora de 44 anos é a quinta musicista nessa categoria. Junto dela estão o próprio marido, Jay-Z, além de Taylor Swift, Bruce Springsteen e Rihanna. Conforme a publicação, Beyoncé faturou cerca de US$ 148 milhões em 2025 (R$ 825 milhões).\nA artista diversificou seus projetos com marcas como a linha de cuidados capilares Cécred, o uísque SirDavis e a grife Ivy Park (criada em parceria com sua filha). Ainda assim, foi com a música que veio a maior parte de seu patrimônio neste ano.\nConforme a publicação, a principal fonte de renda surgiu dos direitos do catálogo e de suas turnês nos últimos dois anos. Por terem sido feitas com produção própria, sua margem de lucro aumentou consideravelmente.\nSegundo estimativas das revistas Pollstar e da Forbes, só com a turnê "Cowboy Carter Tour", ela arrecadou mais de US$ 400 milhões em ingressos (cerca de R$ 2 bilhões), sem contar os US$ 50 milhões (R$ 278 milhões) em produtos vendidos.