Atriz Bianca Bin (Divulgação / TV Globo)\nAos 34 anos, Bianca Bin segue uma rotina regrada, que inclui atividade física e alimentação balanceada, para ter disposição e seguir a vida de artista atribulada. “Para dar conta dessa vida maluca que levamos, só se estivermos muito fortalecidos mesmo, malhando diariamente e com hábitos saudáveis. Acho que a malhação não ajuda só meu corpo físico, mas, principalmente, meu corpo espiritual, minha saúde mental”, diz.\nFeliz no trabalho e de bem com o espelho, Bianca não esconde que também está realizada no amor. Ela está há oito anos com o protagonista de "Êta Mundo Melhor!", Sergio Guizé. “Ele é taurino e eu virginiana, nós somos complementares... Não tenho ciúmes, porque confio muito nele, mas um pouquinho é saudável também (risos). Quando ele está muito lindo, fico com um pouquinho de ciúmes, mas é saudável. Não gera crise no casamento”, brinca.