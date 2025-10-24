Bruna Griphao, 26, desfilará na Marquês de Sapucaí em 2026, estreando como musa da escola de samba Salgueiro. Em entrevista ao Gshow, a atriz contou detalhes sobre sua preparação, que inclui aulas de samba e uma rotina de treinos bastante puxada.\nA atriz revelou como mantém sua disciplina no dia a dia: “Eu me exercito e tenho uma vida saudável. Procuro me alimentar bem, dormir bem, estar sempre exercitando o meu corpo e estar sempre em movimento”. Nas redes sociais, a ex-BBB costuma compartilhar momentos dos seus exercícios e os resultados de seu corpo definido, recebendo inúmeros elogios dos seguidores. “A atividade física está sempre presente, já se tornou um hábito. [...]Então, eu não acho que faço grandes sacrifícios, sabe? Já é meu estilo de vida”, afirmou.\nSobre a alimentação, ela contou que mantém uma relação equilibrada com a comida. “Não faço mais dietas restritivas, muito rígidas. Eu não corto carboidrato, nada disso. Eu tento me alimentar saudável, sempre comer comida de verdade”.