A cantora e compositora, Luísa Sonza apareceu nas redes sociais treinando pesado e explicou que passou a se exercitar de forma mais frequente e intensa por causa da Copa do Mundo deste ano, isso porque ela ficou chocada com o condicionamento dos jogadores.\n"Fiquei tão obcecada com a Copa do Mundo, que eu falei: 'Tenho que ter (o shape), porque um mais um é dois'. Os caras treinaram, se cuidaram e eu vou ficar de palhaçada? Não! Quero fazer um bom show, quero estar na idade da Madonna [67 anos] fazendo Cachorrinhas? Quero! Como eu vou fazer? Treinar, amor", declarou.\nA loira, que faz aniversário no próximo dia 18 de julho, contou que a idade também foi um fator motivador: "Está batendo os 28 aqui nas costas, entendeu? Vou atrás. Vamos com tudo".\nA artista admitiu que também quer manter o shape para uma viagem que fará a uma popular ilha italiana, que é famosa por suas águas cristalinas e praias paradisíacas. "Vou passar meu aniversário na Sardenha e eu não quero estar feia", confessou.