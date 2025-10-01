Carla Marins, de 56 anos, se prepara para voltar às telinhas. Ela integra o elenco de "Três Graças", próxima trama das 21 horas da Globo. Cerca de 12 anos afastada da televisão, ela será Xênica, uma mulher atrapalhada, ingênua e maníaca por compras. Na novela, ela trabalhará na fundação do setor da saúde liderada pelo vilão Ferretti (Murilo Benício).\n“Esse retorno vem coroar um momento pessoal ótimo, profissionalmente será a junção da experiência e maturidade com a energia e animação da juventude”, reflete ela. “Também estou feliz com o encontro profissional com Murilo Benício, eu o conheço desde os 16 anos... e trabalhamos em ‘Pé na Jaca’, que foi divertido”, acrescenta.\n“Eu estava com vontade de fazer uma novela na TV Globo novamente. A emissora é minha primeira e longeva referência profissional, atuei em diversas obras durante vinte anos consecutivos, dos 17 aos 37 anos”, finaliza.