Com grandes sucessos da teledramaturgia brasileira no currículo, Carol Castro chegou aos 41 anos de idade e diz estar no seu auge pessoal e profissional: “Nada como o amadurecimento”, afirma a atriz.\nRecentemente, ela emocionou o público com Clarice na novela "Garota do Momento" (TV Globo/TV Anhanguera) e emendou o folhetim com as filmagens de "Nosso Lar 3 – Vida Eterna", conciliou os trabalhos com a recuperação de uma grave lesão no joelho e tudo isso lidando com o luto da perda de seu pai, o também ator Luca de Castro, morto no fim de 2023.\nPara além do luto, ela reflete sobre a maternidade. “Eu vivi a dor do parto, eu pari sem anestesia. Você realmente morre e renasce junto com a criança. Eu faria tudo de novo, porque apesar de doloroso, é uma experiência única”, afirma.\nMãe de Nina, de 8 anos, fruto do relacionamento com músico Felipe Prazeres, ela afirma ser cobrada pela filha para ter “um irmãozinho”. “Estou com 41, não congelei, acho que já passou do tempo, né? Então, se acontecer vai ser também porque tem que ser... estou mal tendo tempo para uma, que dirá para duas? Mas não é uma coisa que eu descarte também”, revela.