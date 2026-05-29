Carol Celico, de 38 anos, veio a público desmentir uma fake news que circula há anos, envolvendo o fim de seu casamento com Kaká, de 44. A empresária negou ter declarado, em qualquer ocasião, que se separou do jogador de futebol por ele ser “perfeito demais”.\n“Por muito tempo eu fiquei em silêncio. Mas agora vi que não deveria ficar mais. Não, eu nunca falei que eu me separei do Kaká, do pai dos meus filhos mais velhos, porque ele era ‘perfeito demais’. Isso é uma mentira”, disse em vídeo divulgado no Instagram.\nSegundo ela, a ideia equivocada foi fruto da interpretação de uma jornalista estrangeira, que a entrevistou há quatro anos. “Isso surgiu em tabloides estrangeiros, como uma interpretação de uma jornalista de uma entrevista que eu dei em 2022. Mas essas não são palavras minhas.”\nCarol reclamou que a frase tenha sido difundida por anos como se fosse uma declaração oficial. “Essa legenda foi replicada em inúmeros sites, tanto no Brasil como no mundo todo, como se fosse uma citação minha... como se eu tivesse dito isso. Isso nunca aconteceu”, enfatiza.