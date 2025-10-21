Carol Portaluppi revela que já foi convidada para posar nua. A declaração foi feita durante uma interação com seguidores nas redes sociais. Sem se alongar no assunto, a filha do técnico Renato Gaúcho respondeu: “Sim, [recebi] mas vai contra meus princípios”.\nA influenciadora também comentou sobre o motivo de estar solteira. “A resposta é tão simples: ainda não achei ninguém que valha a pena. Não vou namorar só para dizer que estou namorando, não sou carente”, explicou.\nQuestionada sobre o que procura em um parceiro, Carol Portaluppi listou as qualidades que considera essenciais num homem. “Tem que ser inteligente, educado, carinhoso, gentil, ‘gentleman’ [cavalheiro], divertido, porque eu amo sorrir, respeitoso, ter atitude e gostar de conversar sobre tudo, porque eu amo! E tem que gostar de fazer atividades físicas, esportes, essas coisas”, detalhou.