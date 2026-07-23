No longa, Carol dá vida a Helena, que passa por um momento difícil ao se mudar com os filhos, André (Théo Medon) e Dudu (Lorenzo Mello), para Brasília. Quase sem diálogos, a trama expõe a solidão da protagonista vivida por Dieckmmann. A história é inspirada na infância da diretora Anne Pinheiro.\n“Eu sempre me dediquei ao drama, meu gênero preferido. Gosto de fazer mulheres com alguma dor. Acho mais interessante”, afirma ela.\nCom 19 novelas e 10 filmes no currículo, a atriz participou de momentos icônicos da televisão, como quando raspou a cabeça em Laços de Família. Apesar do burburinho que a cena causou no início dos anos 2000, Carol revela que não ganhou a mais.\n“Não me trataram diferente, não ganhei mais dinheiro. Pelo contrário, perdi todas as campanhas publicitárias que eu tinha por ficar careca... Foi a primeira vez que eu comecei a me achar bonita. Eu tinha uma visão distorcida da minha imagem, achava que só tinha virado modelo porque era loirinha de nariz arrebitado”, conta.