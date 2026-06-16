Carolina Dieckmmann afirmou ontem que presenciou situações que considera difíceis de explicar durante as filmagens do longa-metragem inspirado em "A Viagem". A atriz falou sobre o assunto nas redes sociais e disse que pretende revelar mais detalhes quando a estreia do filme estiver próxima.\nDe acordo com ela, os episódios ocorreram nos bastidores da produção, que tem direção de direção de Henrique Sauer, e lembram relatos feitos anteriormente por Christiane Torloni, protagonista da versão original da novela exibida pela TV Globo em 1994.\n“Isso era uma coisa que eu pensava muito”, disse Carol. “Aconteceram umas coisas, vou deixar para contar mais perto do lançamento. Foram situações meio sem explicação. Além disso, o próprio tema da história é muito intenso. Na novela, tudo era desenvolvido ao longo de nove ou dez meses; no filme, a narrativa acontece em uma hora e meia. Fica tudo mais concentrado. Foi bem tenso.”