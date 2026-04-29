Cantora britânica Charli XCX (Divulgação)\nApós criar um universo dançante com o disco Brat, a cantora britânica Charli XCX prepara o seu novo álbum, provisoriamente intitulado xcx8. O novo trabalho marca uma ruptura deliberada com o seu último trabalho. “A pista de dança está morta, então agora estamos fazendo rock”, diz para a Vogue britânica.\nAinda em fase de finalização, o disco reflete um momento de maior introspecção e controle criativo. Longe da persona irônica que marcou a era anterior, Charli adota postura mais direta e cautelosa, consciente de que sua projeção recente transforma cada movimento em manchete.\nLuiza Possi rebate críticas por conversão evangélica\nClaudia Raia transformou a menopausa em espetáculo\nGisele Bündchen deixou de ser vegana, pois corpo não se adaptou\nO novo trabalho aposta em uma abordagem mais crua, com vocais menos dependentes de auto-tune (afinação automática) e arranjos que flertam com o rock experimental. O disco surge em meio a uma expansão de sua atuação para o cinema, com múltiplos projetos em andamento. A experiência, segundo a cantora, introduziu um senso de vulnerabilidade que influencia diretamente as novas músicas.