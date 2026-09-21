-Galeria: Charlie XCX (1.3458424)\nA cantora Charli XCX, de 34 anos, é a estrela da nova edição da Playboy. A britânica foi fotografada para a capa da revista em Londres e falou sobre a relação que mantém com o próprio corpo e com a sensualidade.\nA famosa contou que a ideia de posar para a revista já estava em seus planos.\nÉ uma revista tão icônica, claro. Eu amo o logo. Amo lingerie. Amo corpos femininos. Amo sensualidade em sua forma mais pura”, afirmou.\nAo falar sobre o que considera uma imagem sexy, Charli disse que não associa sensualidade à perfeição. Para ela, uma boa fotografia é aquela que consegue mostrar a personalidade de quem está diante da câmera fotográfica.\nWanessa Camargo enfrentou crise financeira após o 'BBB'\nSandy lembra rivalidade criada com Wanessa Camargo\nFernanda Torres celebra amizade com Débora Bloch