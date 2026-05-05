Mesmo com uma fortuna bilionária e uma carreira consolidada em Hollywood, Charlize Theron diz não ter intenção de garantir uma vida confortável às filhas para sempre. Em entrevista ao podcast Therapuss with Jake Shane, a atriz afirmou que pretende criar Jackson e August para que ambas tenham sua própria independência financeira.\nAos 50 anos, a loira deixou claro durante a conversa, que não pretende bancar luxos das filhas, incluindo o primeiro carro. Theron também disse que espera que as duas entrem cedo no mercado de trabalho. Segundo ela, ao frequentar redes como a Starbucks, costuma chamar atenção das filhas para o comportamento dos funcionários. “Olha como eles são simpáticos. Você vai ter que ser assim às 6 horas da manhã”, disse.\nPara ela, o objetivo é formar adultas autossuficientes, capazes de se sustentar. “Elas só precisam conseguir um trabalho que pague, porque eu não quero sustentá-las pelo resto da vida”, diz.