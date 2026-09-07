-fotos da atriz (1.3453191)\nO Salgueiro anunciou na última sexta-feira (4) que a modelo Cintia Dicker vai continuar no posto de musa da escola de samba em 2027, após sua estreia neste ano. A modelo e atriz, que já atuou em novelas da Globo, como Meu Pedacinho de Chão e Totalmente Demais, disse que está feliz em continuar no cargo.\n[Estou] muito feliz e honrada em continuar com a família salgueirense, vou novamente me dedicar e dar meu melhor, as expectativas estão lá em cima. O Carnaval representa o maior show na terra, representa amor, se doar, e ter dedicação”, comentou.\nPara o Carnaval 2027, a Salgueiro vai homenagear Xica da Silva, em “Laroyê Xica da Silva”, enredo que irá visitar a trajetória da figura histórica sob uma nova perspectiva.\nNeste ano, que foi a estreia de Cintia no cargo no Sambódromo, a escola de samba ficou na quarta colocação, com a apresentação que homenageou a carnavalesca Rosa Magalhães, que morreu em 2024.