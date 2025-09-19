-FOTOS (1.3314195)\nNo ar como Leona, em "Dona de Mim", Clara Moneke, de 26 anos, não esconde a realização com a primeira protagonista de sua carreira televisiva. “Está sendo incrível, estou vivendo um sonho. Acredito que essa novela tem um peso social muito forte. A gente participa de uma mudança de estrutura na TV aberta. Fico muito feliz de participar de um pouco da mudança do nosso mundo através da arte. Estou amando fazer a novela”, disse ela à revista Quem, analisando o protagonismo da mulher negra nas atuais tramas da TV.\nGabriela Loran celebra papel em nova novela das 21h\nJuliette rebate críticas sobre sua estratégia pós-'BBB'\nFlora Camolese afirma que não tem nada a ver com sua personagem\nA artista carioca também comenta sobre atuar com veteranos como Tony Ramos e Claudia Abreu e garante que os bastidores têm um clima descontraído. “É todo mundo palhaço. Quanto mais expressão, mais a gente quer rir. É muito engraçado. É bom porque isso dá uma quebra”, diz.