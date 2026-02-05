Dona de uma voz marcante, Clau consolida sua trajetória de sucessos com o recente lançamento de "a1". A artista, de 29 anos, que tem mais de 2 milhões de ouvintes no Spotify, vive um momento de ascensão criativa.\nDando sequência à nova era inaugurada recentemente pelo single "Replay" (colaboração com o rapper Vulgo FK), Clau agora se prepara para o lançamento do seu primeiro álbum de estúdio. Composta originalmente em 2019, "a1" só foi lançada no último mês, após passar por produção de Laudz (do Tropkillaz). Para Clau, a música sempre teve um lugar especial, mas precisava do contexto ideal para ser revelada.\n“É uma música que traz uma sonoridade bem mais madura, traz essa essência da música orgânica, de instrumentos, de banda… que é algo que eu quero trazer mais para o meu trabalho atualmente, para 2026 e para o álbum num todo. Tem uma sonoridade mais radiofônica, mais popular até, e está dentro do conceito do que eu quero apresentar nesse novo momento da Clau”, analisa a artista […][…]natural de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que aposta em uma sonoridade que une pop e R&B.