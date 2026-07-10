A cantora Claudia Leitte comemorou 46 anos (muito bem vividos) ontem. A artista despontou nos anos 2000 com Babado Novo, mas nos últimos anos vem se dedicando mais a sua saúde mental.\n“Eu era muito ingênua, muito mesmo. Ingenuidade em adulto chega a ser crime, não pode. Eu era muito, muito menininha. De certa forma, me blindou, porque nunca vi as pessoas com malícia. Na época, acabei tomando muita porrada. Hoje, acho que estou mais madura. Tenho minhas cicatrizes, mas estou segura, quero ser feliz”, reflete a loira.\nCasada há 19 anos com o empresário Márcio Pedreira, a cantora diz que os 46 anos chegam acompanhados de muita disposição e segurança.\n“Por mais que eu saiba que etarismo é um fato, existe e já tenha passado por isso, acho que toda mulher passou, estou me achando ótima. Meu Deus do céu. Olha, tenho muita vontade de dar um abraço na menininha que fui. Estou me amando assim. Sou feliz com quem sou, muito segura de mim”, afirma ela, que é mãe de Davi, de 17 anos, Rafael, de 13, e Bela, de 6 aninhos.