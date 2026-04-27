Claudia Raia está em cartaz com o espetáculo "Cenas da Menopausa", no Rio de Janeiro, que retrata os desafios de atravessar esse período de tantas mudanças físicas e emocionais.\nCom texto de Anna Toledo e direção de Jarbas Homem de Mello, marido da artista,\no espetáculo propõe uma reflexão bem-humorada sobre as transformações vividas pelas mulheres após os 50.\nEm entrevista para a revista "Quem", Raia contou que ao entrar na menopausa viveu diversos lutos,\ncom sentimentos de perdas em todas as áreas da vida. “A gente primeiro tem o luto do ‘da síndrome de Deus’, que é gerar; depois você tem um luto de que você deixou de ser uma mulher potente, porque o patriarcado faz com que você imagine que a partir daí é o seu fim”, relata a artista.\nA atriz revela ainda que uma grande dificuldade desse ciclo é a relação com a autoimagem: “Você se olha no espelho e vê que o seu corpo mudou... São muitos lutos até chegar a aceitação”, comentou a atriz.