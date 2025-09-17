-FOTOS (1.3313182)\nA cantora e atriz Cleo Pires, 42 anos, finalizou as filmagens do longa-metragem "Se Eu Fosse Você-3", com estreia prevista para junho de 2026. Na produção, ela interpreta Bia, a filha dos protagonistas Helena (Gloria Pires) e Cláudio (Tony Ramos).\nSe engana quem acha que foi moleza para Cleo ocupar o cargo. Mesmo sendo ‘nepo baby’ (termo usado para denominar filhos de famosos cuja carreira é facilitada ou impulsionada pelo nepotismo), a gata precisou passar por teste para alcançar o papel no filme.\nMarina Ruy Barbosa explica motivo de aceitar ser Suzane von Richthofen em série\nGabriela Loran celebra papel em nova novela das 21h\nJuliette rebate críticas sobre sua estratégia pós-'BBB'\nFiz o teste para o papel e fiquei muito feliz quando fui escolhida. Foi uma surpresa linda, porque o filme 'Se Eu Fosse Você' marcou uma geração, e estar agora nesse terceiro filme interpretando a Bia é uma responsabilidade enorme, mas também um presente”, afirma Cleo, que é filha de Gloria Pires e do cantor Fábio Jr.