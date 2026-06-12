A atriz Cleo voltou a falar sobre o impacto que a fama provocou em sua vida após o sucesso de "América" (2005), exibida pela Globo, e lembrou que a exposição veio acompanhada de episódios constantes de assédio.\nA artista contou que, na época, muitas pessoas esperavam que ela encarasse esse tipo de situação com naturalidade.\nDurante participação no podcast OdeioCinema, Cleo refletiu sobre a importância de Lurdinha, personagem que marcou sua estreia em novelas. Ao mesmo tempo, destacou que o reconhecimento do público trouxe experiências desagradáveis. “Eu não gostava de ser assediada. Não gostava quando algum homem falava uma idiotice para mim no meio da rua, então era bem grossa”, afirmou a filha de Gloria Pires.\n“Eu estava apenas reagindo a um assédio. Não é porque sou famosa que tenho que aceitar ser assediada”, declarou.