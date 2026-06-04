Daniela Mercury, de 60 anos, usou as redes sociais para celebrar um reconhecimento que considera um dos mais importantes de sua trajetória. A cantora baiana anunciou ter sido agraciada com a Ordem de Rio Branco, uma das mais tradicionais condecorações concedidas pelo Governo Federal, recebendo o título no grau de comendadora.\nEm uma publicação emocionada, a artista agradeceu pela homenagem, que, segundo ela, reconhece não apenas sua carreira musical, mas também sua atuação em causas ligadas aos direitos humanos.\n“Recebi a maior honraria do governo brasileiro, a Ordem de Rio Branco. Fiquei emocionada e muito honrada com esse título de comendadora”, escreveu.\nA cantora baiana ainda dedicou a conquista ao público que a acompanha ao longo de mais de quatro décadas de carreira. “Dedico essa homenagem ao meu povo brasileiro. Essa conquista é nossa”, afirmou.