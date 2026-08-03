Daniella Cicarelli, de 47 anos, mostrou paisagens paradisíacas de sua viagem de férias e contou que encarou uma “aventura radical” em busca de momentos de tranquilidade e praia vazia. “Momento ostentação do dia: para chegar onde eu estou, é preciso atravessar uma maré em que a onda bate até, mais ou menos, na altura da cintura. Ninguém animou (de vir), mas eu animei – não sei se isso é bom ou ruim. Então, estou com um lugar só para mim”, afirmou.\nA ex-modelo e apresentadora passa férias na Indonésia ao lado do marido, o empresário Guilherme Menge. Ele não encarou o “passeio radical”. Ao exibir o visual paradisíaco da região, Daniella apareceu de biquíni vermelho. “Dois surfistas e eu”, completou, explicando que o seu grupo de amigos e familiares não a acompanhou na aventura.\n"Confesso que estou com um pouquinho de medo porque se a maré subir, eu não tenho por onde sair (risos). Esta é a minha ostentação do dia, um lugar vazio”, finalizou ela, ao fazer a travessia.