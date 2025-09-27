Daphne Bozaski, de 33 anos (João Cotta / TV Globo)\nA atriz e bailarina Daphne Bozaski, de 33 anos, mudou o visual para interpretar Lucélia em "Três Graças", novela que estreia no dia 20 de outubro na faixa das 21 horas na Globo/TV Anhanguera. Depois de viver a atrapalhada Lupita em "Família é Tudo", a artista buscou uma nova caracterização para ajudar a compor a vilã ambiciosa, que está disposta a tudo para prejudicar a prima Maggye (Mell Muzzillo), revelando um lado manipulador e cruel.\nNa trama, Lucélia acaba de perder o pai, mas já era órfã de mãe. Quando chega à casa de seu tio, quer aproveitar a oportunidade dessa vida com confortos que, até então, não era possível para ela. Ela é ambiciosa, e muito atenta a tudo o que acontece ao seu redor. Suas atitudes são controversas, especialmente se pensarmos em alguém que, aparentemente, quer a harmonia da família”, adianta Daphne.