A modelo e influenciadora Day Magalhães, de 26 anos, foi o pivô do afastamento do jogador de futebol Vini Jr., de 25 anos, e a influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos.\nNas redes sociais, ela publicou imagens da conversa entre ela e Vini Jr., no início de maio. Os dois começaram a conversar pelo Instagram, e Vini chegou a reservar hotel para ela em Madri.\nDay também mostrou as conversas dos dois em setembro, no WhatsApp, quando o jogador já estava se envolvendo com a ex de Zé Felipe. Ela explicou o por que decidiu expor a relação com o jogador no mesmo dia em que ele postou o vídeo com Virgínia.\n“Eu não achei certa a forma como as coisas vinham acontecendo. Quando comecei a ver as postagens nas redes sociais, resolvi me afastar um pouco. Mesmo assim, ele continuou me mandando mensagens, fotos, vídeos, e reagindo a tudo o que eu postava”, explicou ela, que conta com mais de 560 mil seguidores no Instagram.